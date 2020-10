Fifa 21: patch 1.04 – nuovo aggiornamento disponibile su PC (Di giovedì 15 ottobre 2020) EA Sports ha rilasciato il 15 ottobre il secondo aggiornamento, patch 1.04, Title Update 3 per Fifa 21, disponibile al momento su PC ed in arrivo, probabilmente la prossima settimana, anche su PS4 ed Xbox Da segnalare che il 1° ottobre EA Sports ha annunciato di aver messo a disposizione uno strumento online, denominato Tracker … L'articolo Fifa 21: patch 1.04 – nuovo aggiornamento disponibile su PC proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 15 ottobre 2020) EA Sports ha rilasciato il 15 ottobre il secondo1.04, Title Update 3 per21,al momento su PC ed in arrivo, probabilmente la prossima settimana, anche su PS4 ed Xbox Da segnalare che il 1° ottobre EA Sports ha annunciato di aver messo a disposizione uno strumento online, denominato Tracker … L'articolo21:1.04 –su PC proviene da FUT Universe.

Socialità, condivisione e controllo. La ricetta di EA Sports per l'ultimo FIFA della generazione porta a casa il risultato con eleganza, senza strafare.

FIFA 21 Recensione: il calcio è un gioco da prendere sul serio

Electronic Arts è pronta a battere il calcio di inizio di una nuova stagione con FIFA 21, tra interessanti novità e vecchi problemi.

Socialità, condivisione e controllo. La ricetta di EA Sports per l'ultimo FIFA della generazione porta a casa il risultato con eleganza, senza strafare. Electronic Arts è pronta a battere il calcio di inizio di una nuova stagione con FIFA 21, tra interessanti novità e vecchi problemi.