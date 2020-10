Eleonora Daniele si scusa con i Ferragnez: “sono stata vittima di bullismo” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Eleonora Daniele ha chiesto scusa a Chiara Ferragni per le critiche che le aveva rivolto il giorno prima. Ecco le parole della giornalista, che è stata presa di mira dai social. Non ha messo neanche 24 ore Eleonora Daniele a scusarsi con Chiara Ferragni. La giornalista, a “Storie Italiane”, la conduttrice in collegamento con Simona … L'articolo Eleonora Daniele si scusa con i Ferragnez: “sono stata vittima di bullismo” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 15 ottobre 2020)ha chiestoa Chiara Ferragni per le critiche che le aveva rivolto il giorno prima. Ecco le parole della giornalista, che èpresa di mira dai social. Non ha messo neanche 24 orersi con Chiara Ferragni. La giornalista, a “Storie Italiane”, la conduttrice in collegamento con Simona … L'articolosicon i: “sonodi bullismo” proviene da leggilo.org.

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - trash_italiano : Ora il Codacons vuole denunciare Fedez per istigazione a delinquere: ecco cosa sta succedendo - Pina75683795 : @PBerluskony Povero stronzo Eleonora Daniele e bravissima seria non a bisogno di mostrare culo e tette mostra la sua intelligenza - slowminut : RT @trash_italiano: Ora il Codacons vuole denunciare Fedez per istigazione a delinquere: ecco cosa sta succedendo -