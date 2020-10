Corrotti: Regione Lazio non utilizza donazioni per emergenza (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio: “Non e’ accettabile che la Regione Lazio non abbia ancora utilizzato ben tre milioni di euro delle donazioni per affrontare l’emergenza Covid-19: uno schiaffo alla generosita’ dei cittadini che hanno risposto in massa alla richiesta d’aiuto.” “I numeri dei contagi hanno ripreso ad aumentare giorno dopo giorno, con numeri record nella Capitale di nuovi positivi, abbiamo milioni di euro da poter utilizzare e la Regione Lazio lascia nel cassetto soldi che potrebbero essere utilizzati senz’altro per far fronte a questa nuova ondata di Coronavirus. Per questo, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in una nota Laura, consigliere Lega: “Non e’ accettabile che lanon abbia ancorato ben tre milioni di euro delleper affrontare l’Covid-19: uno schiaffo alla generosita’ dei cittadini che hanno risposto in massa alla richiesta d’aiuto.” “I numeri dei contagi hanno ripreso ad aumentare giorno dopo giorno, con numeri record nella Capitale di nuovi positivi, abbiamo milioni di euro da poterre e lalascia nel cassetto soldi che potrebbero essereti senz’altro per far fronte a questa nuova ondata di Coronavirus. Per questo, ...

100cellae : Regione. Covid, Corrotti (Lega): “Lazio non utilizza donazioni per emergenza” - birbas3l3kta : @andreabacchion @rubio_chef Pulizia dei politici inefficienti, corrotti ed incapaci, ne ho il diritto no? Pago le t… - lavigna2007 : RT @AngleseGiorgio: @GuidoCrosetto Ieri sera tg5 prima serata. Lombardia peggio del biafra in sostanza: milanesi incivili,politici corrotti… - AngleseGiorgio : @GuidoCrosetto Ieri sera tg5 prima serata. Lombardia peggio del biafra in sostanza: milanesi incivili,politici corr… - pier4nic8 : Regione Lazio, l'Anac salva le mascherine di Zingaretti. Storace: 'Tutti immobili' - Il Tempo. È ovvio che all'inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Corrotti Regione Corrotti: Regione Lazio non utilizza donazioni per emergenza RomaDailyNews Imma Tataranni in replica su Rai1 tra politi corrotti e compagni di banco: anticipazioni 13 e 20 ottobre

Tutto è pronto per il ritorno in replica di Imma Tataranni. La fiction con Vanessa Scalera (presto impegnata in prima ...

Corrotti: Zingaretti sfida Governo e opposizione

Roma - Cosi' in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio: "La guerra interna al Pd non accenna a fermarsi e continua la sua commedia in ...

Tutto è pronto per il ritorno in replica di Imma Tataranni. La fiction con Vanessa Scalera (presto impegnata in prima ...Roma - Cosi' in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio: "La guerra interna al Pd non accenna a fermarsi e continua la sua commedia in ...