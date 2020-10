Contagi a scuola: tra gli studenti i positivi sono lo 0,08%, tra i prof lo 0,13. L’Iss: “Trasmissione virus limitata, ma monitorare anche fuori” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il ministero dell’Istruzione ha comunicato i dati del Contagio del primo mese di scuola. Al 10 ottobre, gli studenti Contagiati sono pari allo 0,08 per cento (5.793 casi di positività), per il personale docente la percentuale è dello 0,133 del totale (1.020 casi), per il personale non docente si parla dello 0,139 (283 casi). I dati del monitoraggio, condotto dal Miur con la collaborazione dei dirigenti scolastici, sono stati condivisi con l’Istituto Superiore di Sanità. “I dati odierni confermano che la trasmissione del virus a scuola è limitata rispetto a quella che avviene in comunità – ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il ministero dell’Istruzione ha comunicato i dati delo del primo mese di. Al 10 ottobre, gliatipari allo 0,08 per cento (5.793 casi dità), per il personale docente la percentuale è dello 0,133 del totale (1.020 casi), per il personale non docente si parla dello 0,139 (283 casi). I dati del monitoraggio, condotto dal Miur con la collaborazione dei dirigenti scolastici,stati condivisi con l’Istituto Superiore di Sanità. “I dati odierni confermano che la trasmissione delrispetto a quella che avviene in comunità – ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, ...

