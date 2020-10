Con l’epilessia trovare lavoro è un incubo

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Epilessia e occupazione: 1 paziente su 2 escluso dal mondo del. Arriva un position paper della Lice A fronte di un’età media di 37 anni, il 60% delle persone con epilessia non è occupato e riporta difficoltà di inserimento lavorativo, o mantenimento dell’occupazione. Il 31% non lavora per disoccupazione, il resto per ragioni di… L'articolo Con l’epilessiaè unCorriere Nazionale.