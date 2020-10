Cashback | si parte a dicembre | basteranno 10 operazioni

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo l’ok alle estrazioni della lotteria degli scontrini al via le agevolazioni per gli acquisti tramite carta o bancomat. Ma sono escluse le spese online

Bonus bancomat e carte 2020 requisiti per beneficiare del fondo Cashelss a partire dal 1° dicembre, super premio Cashback da 3000 euro e lotteria scontrini ...Con il parere favorevole dell’Authority sul regolamento, predisposto dal Mef, per l’operazione Cashback - regolamento recante le condizioni e i criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'u ...