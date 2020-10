Bus e auto travolti dalla frana, dramma maltempo nel Lazio (Di giovedì 15 ottobre 2020) maltempo in provincia di Frosinone, molteplici danni: allagamenti ovunque e frane, i Vigili del Fuoco continuano a lavorare. Mattinata terribile quella di oggi a Picinisco, in provincia di Frosinone. L’ondata di maltempo delle ultime ore ha causato una frana, che ha sua volta ha causato il crollo di un ponte: un’automobile di passaggio è finita … Leggi su viagginews (Di giovedì 15 ottobre 2020)in provincia di Frosinone, molteplici danni: allagamenti ovunque e frane, i Vigili del Fuoco continuano a lavorare. Mattinata terribile quella di oggi a Picinisco, in provincia di Frosinone. L’ondata didelle ultime ore ha causato una, che ha sua volta ha causato il crollo di un ponte: un’mobile di passaggio è finita …

Agenzia_Ansa : Tragedia sfiorata nel #Frusinate a causa del maltempo. Un ponte è crollato a #Picinisco e un'auto che transitava è… - Anchelatuafacc : @paulmonite Io ancora mi ricordo i tempi in cui prendevo il bus per andare in università: - tempo in auto 10 min -… - leggoit : Frosinone: bus travolto da frana a San Biagio, auto trascinata nel fiume dopo crollo di un ponte a Picinisco - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Tragedia sfiorata nel #Frusinate a causa del maltempo. Un ponte è crollato a #Picinisco e un'auto che transitava è stata… - green_invasion : RT @albemilano: @Citizensforair @BeppeSala @atm_informa @MarcoGranelliMI Serve anche con urgenza mettere mano alle linee dei tram , velociz… -

Ultime Notizie dalla rete : Bus auto Individuato e denunciato il piromane di auto e bus: è un ragazzino astigiano La Stampa Bus e auto travolti dalla frana, dramma maltempo nel Lazio

Maltempo in provincia di Frosinone, molteplici danni: allagamenti ovunque e frane, i Vigili del Fuoco continuano a lavorare. Mattinata terribile quella di oggi a Picinisco, in provincia di Frosinone.

Frosinone: bus Cotral travolto da frana a San Biagio, auto trascinata nel fiume dopo crollo di un ponte a Picinisco

Paura nella prima mattinata a Picinisco, in provincia di Frosinone, dove c'è stata una frana che causato il crollo di un ponte per il maltempo. Un'auto è finita ...

Maltempo in provincia di Frosinone, molteplici danni: allagamenti ovunque e frane, i Vigili del Fuoco continuano a lavorare. Mattinata terribile quella di oggi a Picinisco, in provincia di Frosinone.Paura nella prima mattinata a Picinisco, in provincia di Frosinone, dove c'è stata una frana che causato il crollo di un ponte per il maltempo. Un'auto è finita ...