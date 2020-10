AVM e Open Fiber: insieme per offrire connessioni ultraveloci (Di giovedì 15 ottobre 2020) Uuova partnership tra AVM e Open Fiber per offrire al mercato servizi all’avanguardia con connessioni ultraveloci con fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, letteralmente “fibra fino a casa”) La partnership vede impegnati AVM, produttore leader di prodotti per la banda larga in Germania ed in Europa, con la gamma FRITZ! e Open Fiber operatore wholesale only con una rete in modalità FTTH con velocità di 1Gbps, con oltre 9.5 milioni di linee connesse, rappresenta il terzo operatore europeo per estensione di rete in FTTH e il primo tra gli operatore wholesale only. La tecnologia FTTH è l’unica in grado di garantire una velocità di trasmissione fino a 1 Gigabit al secondo, sia in download che in upload, ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 15 ottobre 2020) Uuova partnership tra AVM eperal mercato servizi all’avanguardia concon fibra ottica FTTH (To The Home, letteralmente “fibra fino a casa”) La partnership vede impegnati AVM, produttore leader di prodotti per la banda larga in Germania ed in Europa, con la gamma FRITZ! eoperatore wholesale only con una rete in modalità FTTH con velocità di 1Gbps, con oltre 9.5 milioni di linee connesse, rappresenta il terzo operatore europeo per estensione di rete in FTTH e il primo tra gli operatore wholesale only. La tecnologia FTTH è l’unica in grado di garantire una velocità di trasmissione fino a 1 Gigabit al secondo, sia in download che in upload, ...

tuttoteKit : #AVM e Open Fiber: insieme per offrire connessioni ultraveloci #OpenFiber #tuttotek - CeotechI : RT @CeotechI: AVM, produttore leader di dispositivi per la banda larga per DSL, cavo, LTE e fibra e Open Fiber... - #avmfritz #openfiber #n… - CF22092013 : RT @CeotechI: AVM, produttore leader di dispositivi per la banda larga per DSL, cavo, LTE e fibra e Open Fiber... - #avmfritz #openfiber #n… - Fabriciosx : RT @CeotechI: AVM, produttore leader di dispositivi per la banda larga per DSL, cavo, LTE e fibra e Open Fiber... - #avmfritz #openfiber #n… - 83napolano : RT @CeotechI: AVM, produttore leader di dispositivi per la banda larga per DSL, cavo, LTE e fibra e Open Fiber... - #avmfritz #openfiber #n… -