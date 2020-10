Anziano non autosufficiente esce di notte dalla casa di riposo e muore di freddo: a processo l’amministratrice e l’addetta della struttura (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si è finalmente sbloccato il processo per l’assurda morte, tre anni fa, di un ospite non autosufficiente di una casa di riposo, Angelo Laudoni, 78 anni, di Roma. Nell’udienza tenutasi mercoledì 14 ottobre 2020, in Tribunale a Velletri, il Gup dott. Giuseppe Boccarato ha rinviato a giudizio A. M. C., 60 anni, di San Cesareo (Rm), amministratrice unica di una residenza per la terza età di Colonna, dove l’Anziano era ricoverato, e l’operatrice in servizio la notte “incriminata”, H. M. W., 46 anni, pure lei di San Cesareo, per il reato di omicidio colposo in concorso per aver causato il decesso della vittima. Il video che immortalava la “tranquilla” uscita dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si è finalmente sbloccato ilper l’assurda morte, tre anni fa, di un ospite nondi unadi, Angelo Laudoni, 78 anni, di Roma. Nell’udienza tenutasi mercoledì 14 ottobre 2020, in Tribunale a Velletri, il Gup dott. Giuseppe Boccarato ha rinviato a giudizio A. M. C., 60 anni, di San Cesareo (Rm), amministratrice unica di una residenza per la terza età di Colonna, dove l’era ricoverato, e l’operatrice in servizio la“incriminata”, H. M. W., 46 anni, pure lei di San Cesareo, per il reato di omicidio colposo in concorso per aver causato il decessovittima. Il video che immortalava la “tranquilla” uscita...

