Acqua alta a Venezia: attivato il Mose (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per la seconda volta il Mose è entrato in funzione stamane a Venezia per fermare l'ingresso in città di un'alta marea eccezionale, con vento di scirocco. E' previsto che il picco raggiunga i 130 cm. ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per la seconda volta ilè entrato in funzione stamane aper fermare l'ingresso in città di un'marea eccezionale, con vento di scirocco. E' previsto che il picco raggiunga i 130 cm. ...

sole24ore : Arriva l’acqua alta a Venezia, malgrado i costi è iniziato il sollevamento del Mose - giocaillet : RT @MuseoArcheoVene: Niente acqua alta in Piazza San Marco!!! ?? Rimaniamo...ehm...all'asciutto?? - Alpj90 : RT @sole24ore: Arriva l’acqua alta a Venezia, malgrado i costi è iniziato il sollevamento del Mose - PabloJamettO : RT @MuseoArcheoVene: Niente acqua alta in Piazza San Marco!!! ?? Rimaniamo...ehm...all'asciutto?? - veneziaunica : RT @MuseoArcheoVene: Niente acqua alta in Piazza San Marco!!! ?? Rimaniamo...ehm...all'asciutto?? -