15 ottobre: in Fvg 136 nuovi casi, 2 decessi e terapie intensive stabili (Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi sono stati rilevati 136 nuovi contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Trieste 41, Udine 60, Pordenone 22, Gorizia 12, 1 persona da fuori regione Due sono i decessi registrati: un uomo a Udine (nato nel 1954) e un altro a Pordenone (da residenza per anziani, nato nel 1943). Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 5.928, di cui: 1.980 a Trieste, 2.037 a Udine, 1.261 a Pordenone e 621 a Gorizia, alle quali si aggiungono 29 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 1.672. Restano stabili a 11 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 32 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 358, con le seguente suddivisione territoriale: 198 a Trieste, 78 a Udine, 73 a Pordenone e 9 a Gorizia.

