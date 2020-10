Zorzi indaga sull’insulto omofobo usato più volte da Matilde Brandi

Leggi su biccy

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La faida Tommasovssi fa sempre più interessante. Ieri i due gieffini hanno avuto un duro confronto, durante il quale lui le ha detto senza mezzi termini che non la sopporta, tutto questo mentre lei balbettava e cercava di giustificare i suoi atteggiamenti acidi nei confronti del coinquilino (ma un bel ‘mi stai sul ca*** anche te‘ no?). Proprio per il clima teso con la ballerina, l’influencer si è trasformato in Jessica Fletcher ed ha cercato di ricomporre i tasselli del loro rapporto per capire quando si è incrinato. Tommaso si è ricordato di aver sentito uscire dalla bocca dellaqualcosa di simile ad un insultoe quindi ha chiesto conferma alle gieffine che erano conin ...