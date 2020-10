Veicoli commerciali, Unrae: settembre mese di recupero (+18,5%) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nel mese di settembre il mercato dei Veicoli commerciali conferma il trend positivo in atto dai mesi estivi, come effetto rimbalzo di quanto perso nei mesi più difficili della crisi da Covid-19. Le stime elaborate e diffuse oggi dal Centro Studi e Statistiche Unrae, indicano 16.170 Veicoli immatricolati, in aumento del 18,5% rispetto ai 13.651 autocarri con ptt fino a 3,5t dello stesso periodo 2019, che aveva fatto registrare già un incremento a doppia cifra. A chiusura dei primi 9 mesi la flessione ancora forte indica un calo del 22% con una perdita di circa 30.000 unità, e 105.120 immatricolazioni che si confrontano con le 134.795 del gennaio-settembre dello scorso anno. “Le consegne rimandate nei mesi del lockdown ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Neldiil mercato deiconferma il trend positivo in atto dai mesi estivi, come effetto rimbalzo di quanto perso nei mesi più difficili della crisi da Covid-19. Le stime elaborate e diffuse oggi dal Centro Studi e Statistiche, indicano 16.170immatricolati, in aumento del 18,5% rispetto ai 13.651 autocarri con ptt fino a 3,5t dello stesso periodo 2019, che aveva fatto registrare già un incremento a doppia cifra. A chiusura dei primi 9 mesi la flessione ancora forte indica un calo del 22% con una perdita di circa 30.000 unità, e 105.120 immatricolazioni che si confrontano con le 134.795 del gennaio-dello scorso anno. “Le consegne rimandate nei mesi del lockdown ...

