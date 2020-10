Ultime Notizie Roma del 14-10-2020 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza coronavirus in tutto il mondo sono stati superati i 38 milioni di casi secondo la zona upkins University al primo posto sempre gli Stati Uniti seguiti da India e Brasile 5132 i nuovi contagi in Germania la prima volta il governo tedesco intende estendere l’obbligo di mascherina impennata di casi anche in Belgio più 93% e 7 giorni la banca mondiale ha provato 10 miliardi di dollari per il vaccino fondi per i paesi in via di sviluppo Papa Francesco invita al rispetto delle norme anti contagio la cronaca tempi lunghi per l’eventuale estradizione di Cecilia Marogna la manager che compare nell’indagine Vaticana sull’ex numero 2 segreteria di stato il cardinale Angelo Becciu arrestato a Milano entro 48 ore dall’arrivo degli atti arriveranno nelle prossime ore ...