Tare | «Ho detto no al Milan | mio rapporto con la Lazio è fuori dal normale»

Igli Tare svela i motivi per cui ha rifiutato l'offerta del Milan e commenta quanto fatto in sede di calciomercato. Il ds della Lazio, Igli Tare, si è raccontato a 360° in un'intervista concessa – tramite videoconferenza – ad una tv albanese. Ecco le sue parole: Milan –«L'offerta del Milan è arrivata due stagioni fa da Maldini, ma il mio rapporto con la Lazio è fuori dal normale, sono tanti anni che sto a Roma». CALCIOMERCATO – «Abbiamo fatto il nostro calciomercato e c'è un rito che si ripete con i nostri tifosi scontenti perché non conoscono la difficoltà nel portare avanti le ...

Igli Tare svela i motivi per cui ha rifiutato l’offerta del Milan e commenta quanto fatto in sede di calciomercato. Il ds della Lazio, Igli Tare, si è raccontato a 360° in un’intervista concessa – ...

