Smalling; 'vicinanza Friedkin aiuta. Roma più forte'

VincentMele92 : @monaco1927 5.5 Sinceramente il ritorno #Smalling, #borjamayoral e #Pedro sono degli innesti interessanti così com… -

Ultime Notizie dalla rete : Smalling vicinanza

Agenzia ANSA

"Sono convinto che quest'anno la Roma sia più forte", parola di Chris Smalling in conferenza stampa. L'inglese spiega: "Abbiamo più esperienza e affiatamento, siamo in una posizione migliore rispetto ...Mancini, Ibanez e Kumbull (65 appena in tre) stanno impressionando per personalità e talento: adesso, accanto all’inglese Smalling, leader della retroguardia e della Roma, possono completare la cresci ...