Serie C, Bisceglie-Palermo: arbitra Marco Ricci di Firenze (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sarà Marco Ricci di Firenze l'arbitro di Bisceglie-Palermo.Il fischietto toscano sarà coadiuvato da Thomas Miniutti di Maniago e Giorgio Lazzaroni di Udine; quarto uomo ufficiale Marco Acanfora. La gara, valida per la quinta giornata del campionato di Serie C (Girone C), è in programma domenica 18 ottobre 2020 alle ore 15.00 allo Stadio "Gustavo Ventura".Serie C, cambia l’orario di Bisceglie-Palermo in programma domenica 18 ottobre: il comunicato Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Saràdi Firenze l'arbitro di.Il fischietto toscano sarà coadiuvato da Thomas Miniutti di Maniago e Giorgio Lazzaroni di Udine; quarto uomo ufficialeAcanfora. La gara, valida per la quinta giornata del campionato diC (Girone C), è in programma domenica 18 ottobre 2020 alle ore 15.00 allo Stadio "Gustavo Ventura".C, cambia l’orario diin programma domenica 18 ottobre: il comunicato

Mediagol : #SerieC, #Bisceglie-#Palermo: arbitra Marco Ricci di Firenze - WiAnselmo : Serie C, Bisceglie-#Palermo: arbitra Marco Ricci di Firenze - Mediagol : Serie C, Bisceglie-#Palermo: arbitra Marco Ricci di Firenze - ILOVEPACALCIO : #SerieC, Girone C: #BiscegliePalermo affidata a #Ricci - le designazioni arbitrali della 5a giornata - infobetting : Foggia-Bisceglie (mercoledì, ore 15): formazioni, quote, pronostici -