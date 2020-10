"Questa è l'ultima". Mara Venier, il giuramento che non può infrangere: Domenica In, stavolta è finita davvero? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Nicola, ti giuro che Questa è la mia ultima Domenica In. Dall'anno prossimo sono tutto tuo”. Una promessa importante e definitiva, quella che Mara Venier ha fatto al marito Nicola Carraro. La conduttrice di RaiUno festeggia i suoi settant'anni sulla copertina del settimanale Oggi, che uscirà in edicola domani giovedì 15 ottobre. Dalle anticipazioni è possibile già sapere che la Venier intende davvero mettere fine alla sua carriera a Domenica In al termine di Questa stagione televisiva. Nella scorsa la “zia” Mara ha ottenuto risultati eccellenti, anche durante l'epidemia da coronavirus, e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Nicola, ti giuro che; la miaIn. Dall'anno prossimo sono tutto tuo”. Una promessa importante e definitiva, quella cheha fatto al marito Nicola Carraro. La conduttrice di RaiUno festeggia i suoi settant'anni sulla copertina del settimanale Oggi, che uscirà in edicola domani giovedì 15 ottobre. Dalle anticipazioni; possibile già sapere che laintendemettere fine alla sua carriera aIn al termine distagione televisiva. Nella scorsa la “zia”ha ottenuto risultati eccellenti, anche durante l'epidemia da coronavirus, e ...

Fedez : Questo sarebbe servizio pubblico? poi mi verrebbe da chiedere invece cosa ha fatto di utile durante la pandemia que… - trash_italiano : MA CHI È QUESTA SIGNORA ?????????????? #GFVIP - RobertoBurioni : Questa la trovo eccezionale @VauroSenesi - bergami_matteo : RT @GianpaoL0: Questa cosa, oltre ad essere pericolosissima per la gente onesta che rischia il carcere, è un toccasana per le mafie, che ve… - applelally : Io non vorrei mai andare in letargo perché significherebbe perdere il Natale come insegna questa pubblicità di Nata… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa è Altro stop alla ricerca sul coronavirus: questa volta è uno studio sugli anticorpi monoclonali Wired Italia Brexit non scade il 15 ottobre, si tratta a oltranza

Non più decisivo il Consiglio Ue di Bruxelles, finora indicato come scadenza per un accordo o 'no deal'. I leader chiedono a Barnier di negoziare ancora e così consiglia il britannico Frost a Boris Jo ...

Riparte la campagna di screening, al via test sierologici al Comando dei Vigili del fuoco

Sono circa 150 i test sierologici donati dalla Provincia al Comando dei Vigili del Fuoco di Prato. La campagna di test ha preso avvio questa mattina, ...

Non più decisivo il Consiglio Ue di Bruxelles, finora indicato come scadenza per un accordo o 'no deal'. I leader chiedono a Barnier di negoziare ancora e così consiglia il britannico Frost a Boris Jo ...Sono circa 150 i test sierologici donati dalla Provincia al Comando dei Vigili del Fuoco di Prato. La campagna di test ha preso avvio questa mattina, ...