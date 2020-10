Libri, a settembre mercato editoriale in recupero: -7% rispetto al 2019 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Buone notizie per il mondo dell' editoria : dopo il fondo toccato durante il lockdown, a settembre il Rapporto sullo stato del settore presentato dall'Aie conferma la lenta ma costante ripresa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Buone notizie per il mondo dell' editoria : dopo il fondo toccato durante il lockdown, ail Rapporto sullo stato del settore presentato dall'Aie conferma la lenta ma costante ripresa ...

