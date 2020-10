L' afide e la formica Giuseppe Fiorello | Avevo voglia di rimettermi in gioco al cinema

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'incontro con l'attore sul set dell'opera prima di Mario Vitale, che lo vede protagonista di una storia di integrazione ambientata in Calabria. Il lavoro dell'attore? Una questione profondamente umana. Non ha dubbi, alle prese con il set de L'e la, opera prima di Mario Vitale prodotta da Indaco Film. "In un personaggio ci deve sempre essere una parte di me, anche quando si tratta di interpretare un assassino; mi chiedo spesso: 'Cosa avrei fatto al suo posto?'. Ogni uomo ha dentro di sé un dio e un assassino, diceva Hitchcock". Ed è andata così anche questa volta. Quando lo raggiungiamo mancano poche ore al prossimo ciak e solo una settimana alla fine delle riprese che si sono svolte ...