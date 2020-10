La lotta all’evasione tagliando i contanti

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Passata (facendo i dovuti scongiuri) l’emergenza sanitaria, almeno quella più drammatica, sono stati aperti al ministero dell’Economia i fascicoli della più volte annunciata riforma fiscale che dovrà essere finanziata ricorrendo a risorse domestiche. L’idea di base, come comunicato nei giorni scorsi alla Camera dal ministro Gualtieri, è di far calcolare direttamente dell’amministrazione finanziaria le imposte dovute sulla base degli incassi effettivi che dovranno essere tracciabili. Da qui l’esigenza di limitare l’uso del contante, favorire i pagamenti con Pos e agevolare il passaggio ad un sistema di tracciamento digitale degli spostamenti di denaro. Per raggiungere tali obiettivi, la legge di bilancio 2020 ha previsto obblighi e incentivi. Riguardo agli obblighi, dal primo luglio sono vietati i pagamenti in ...