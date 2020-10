Juventus, addio Paratici: le ultime sul futuro del CFO bianconero (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Da circa un paio di mesi le voci che darebbero l’attuale CFO della Juventus, Fabio Paratici, lontano da Torino si sarebbero intensificate sempre di più. Il fattore che avrebbe scatenato queste indiscrezioni sarebbe stata la sua scelta di affidare la panchina bianconera a Maurizio Sarri, decisione che non sarebbe stata condivisa nella maniera più assoluta dai proprietari del club, Andrea Agnelli e John Elkaan. L’esonero del tecnico pervenuto in seguito all’eliminazione dalla Champions League dello scorso agosto, avrebbe costituito la classica goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. Nelle ultime settimane, sembrava che Paratici potesse accasarsi alla Roma nel ruolo di DS ma il tutto potrebbe divenire più chiaro nella giornata di domani, quando si terrà alla Continassa, ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Da circa un paio di mesi le voci che darebbero l’attuale CFO della, Fabio, lontano da Torino si sarebbero intensificate sempre di più. Il fattore che avrebbe scatenato queste indiscrezioni sarebbe stata la sua scelta di affidare la panchina bianconera a Maurizio Sarri, decisione che non sarebbe stata condivisa nella maniera più assoluta dai proprietari del club, Andrea Agnelli e John Elkaan. L’esonero del tecnico pervenuto in seguito all’eliminazione dalla Champions League dello scorso agosto, avrebbe costituito la classica goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. Nellesettimane, sembrava chepotesse accasarsi alla Roma nel ruolo di DS ma il tutto potrebbe divenire più chiaro nella giornata di domani, quando si terrà alla Continassa, ...

