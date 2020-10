Jessica Antonini ritrova il trono | Ex tronista torna a Uomini e Donne? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Jessica Antonini ritrova il trono di Uomini e Donne e cerca ancora una volta di poter sedere ancora una volta sulla sedia rossa. In questi ultimi giorni la ex tronista del programma sembra essere stata presa di mira dai tantissimi haters che, l’hanno più volte accusata di aver scelto fin troppo preso ma soprattutto di conoscere già fuori da programma Davide Lorusso. La ex tronista del talk show firmato Maria De Filippi si è così mostrata all’interno di una foto postata dal suo fidanzato, seduta sul trono lasciando così pensare che la sua voglia di tornare nel programma non si ancora finita. Di cosa stiamo parlando ma soprattutto che intenzioni ha Jessica ... Leggi su giornal (Di mercoledì 14 ottobre 2020)ildie cerca ancora una volta di poter sedere ancora una volta sulla sedia rossa. In questi ultimi giorni la exdel programma sembra essere stata presa di mira dai tantissimi haters che, l’hanno più volte accusata di aver scelto fin troppo preso ma soprattutto di conoscere già fuori da programma Davide Lorusso. La exdel talk show firmato Maria De Filippi si è così mostrata all’interno di una foto postata dal suo fidanzato, seduta sullasciando così pensare che la sua voglia dire nel programma non si ancora finita. Di cosa stiamo parlando ma soprattutto che intenzioni ha...

Notiziedi_it : Chi è Jessica Antonini? Età, lavoro e Instagram della tronista di Uomini e donne - zazoomblog : Uomini e Donne news parlano Jessica Antonini e Davide Lorusso: come vanno le cose tra loro? - #Uomini #Donne… - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, Jessica Antonini e Davide Lorusso raccontano come vanno le cose dopo la scelta (e che difetti han… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #JessicaAntonini e #DavideLorusso raccontano come vanno le cose dopo la scelta (e che difetti hann… - zazoomblog : Jessica Antonini richiesta indecente Davide Lorusso si prende gioco di lei - #Jessica #Antonini #richiesta -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Antonini UeD: Jessica Antonini fa conoscere il figlio Kevin a Davide Lorusso DonnaPOP Gianluca de Matteis, chi è il tronista di Uomini & Donne che devi seguire su Instagram right now

Gianluca De Matteis è uno dei tronisti di questa nuova stagione di Uomini & Donne insieme a Davide Donadei, Sophie Codegoni e Jessica Antonini (la quale ha scelto in tempo record Davide Lo Russo, abba ...

Altri 3 delusi: out Ciccioli Leonardi e Marcozzi

ANCONA I grandi esclusi dalla giunta Acquaroli. Con l'ufficialità su incarichi e deleghe prevista in queste ore, si può già tracciare un quadro di quelli che sono i nomi noti della ...

Gianluca De Matteis è uno dei tronisti di questa nuova stagione di Uomini & Donne insieme a Davide Donadei, Sophie Codegoni e Jessica Antonini (la quale ha scelto in tempo record Davide Lo Russo, abba ...ANCONA I grandi esclusi dalla giunta Acquaroli. Con l'ufficialità su incarichi e deleghe prevista in queste ore, si può già tracciare un quadro di quelli che sono i nomi noti della ...