Inter Milan Sky o Dazn? Dove vedere il derby in diretta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Inter Milan Sky o Dazn? Si avvicina spedito il primo derby di Milano della stagione. La stracittadina sarà inevitabilmente colpita dall’emergenza Coronavirus: niente pubblico e diversi calciatori fermi ai box per i casi di positività. In casa Inter la situazione è più complessa, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Se rimane accesa una piccola … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020)Sky o? Si avvicina spedito il primodio della stagione. La stracittadina sarà inevitabilmente colpita dall’emergenza Coronavirus: niente pubblico e diversi calciatori fermi ai box per i casi di positività. In casala situazione è più complessa, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Se rimane accesa una piccola … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

capuanogio : L'ATS di #Milano sul derby #InterMilan: 'Ci sono dei protocolli che sono stati fatti dal ministero della Salute con… - SkySport : Per la maglia Una città, due Derby ? INTER-MILAN, sabato alle 18.00 MILAN-INTER, domenica alle 12.30 Il doppio Der… - SkySport : Milan, Romagnoli torna in campo nel Derby contro l'Inter con la fascia da capitano - Daniele86100 : @DaniloFarina11 @_GL_M_ @GarauPina @liam4ever @CalcioFinanza Vi fate tanto la guerra ma siete uguali.. La juve l'ha… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milan, Rebic più no che sì contro l'Inter. Scalpitano Brahim Diaz e Rafael Leao -