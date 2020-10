Ikea ricompra i suoi mobili usati dai clienti: come funziona il programma Buy Back (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ricomprare i propri mobili usati dai propri clienti per permettere loro di rinnovare l’arredamento di casa senza troppo gravare su portafoglio e ambiente. È l’iniziativa di Ikea che quest’anno ha deciso di fare un Black Friday alternativo, all’insegna della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. È il “Buy Back Friday“: il colosso svedese invita tutti i suoi clienti a rivendergli i propri mobili Ikea usati per dare loro una seconda vita. I mobili che non sono più necessari all’interno di una casa o che non si adattano più alle esigenze di qualcuno, se sono in buono stato, possono infatti rivivere in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020)re i propridai propriper permettere loro di rinnovare l’arredamento di casa senza troppo gravare su portafoglio e ambiente. È l’iniziativa diche quest’anno ha deciso di fare un Black Friday alternativo, all’insegna della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. È il “BuyFriday“: il colosso svedese invita tutti ia rivendergli i propriper dare loro una seconda vita. Iche non sono più necessari all’interno di una casa o che non si adattano più alle esigenze di qualcuno, se sono in buono stato, possono infatti rivivere in ...

FQMagazineit : Ikea ricompra i suoi mobili usati dai clienti: come funziona il programma Buy Back - clikservernet : Ikea ricompra i suoi mobili usati dai clienti: come funziona il programma Buy Back - Noovyis : (Ikea ricompra i suoi mobili usati dai clienti: come funziona il programma Buy Back) Playhitmusic - - Matte0214 : RT @Corriere: Ikea ricompra i (suoi) mobili usati: come funziona il programma «Buy Back» - Italia_Notizie : Ikea ricompra i (suoi) mobili usati: come funziona il programma Buy Back -