Genoa, guariti altri quattro giocatori dal coronavirus (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Genoa, attraverso una nota diramata sui propri canali ufficiali, ha fatto sapere che sono guariti dal coronavirus altri quattro giocatori. Di seguito il comunicato del club. La Società comunica che i riscontri degli ultimi esami hanno evidenziato la negatività a Covid-19 dei calciatori Valon Behrami, Davide Biraschi, Filippo Melegoni e Lasse Schone, già impegnati nelle visite di idoneità per il ritorno alla piena attività agonistica. Si vanno ad aggiungere pertanto a Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic, risultati negativi nelle precedenti rilevazioni. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il, attraverso una nota diramata sui propri canali ufficiali, ha fatto sapere che sonodal. Di seguito il comunicato del club. La Società comunica che i riscontri degli ultimi esami hanno evidenziato la negatività a Covid-19 dei calciatori Valon Behrami, Davide Biraschi, Filippo Melegoni e Lasse Schone, già impegnati nelle visite di idoneità per il ritorno alla piena attività agonistica. Si vanno ad aggiungere pertanto a Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic, risultati negativi nelle precedenti rilevazioni. L'articolo ilNapolista.

Fabio64535537 : RT @DiMarzio: #Genoa, guariti dal coronavirus altri giocatori: la situazione in #SerieA - napolista : Genoa, guariti altri quattro giocatori dal coronavirus Il club ha comunicato che Behrami, Biraschi, Melegoni e Scho… - VlnN94 : RT @DiMarzio: #Genoa, guariti dal coronavirus altri giocatori: la situazione in #SerieA - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Genoa, guariti dal coronavirus altri giocatori: la situazione in #SerieA - DiMarzio : #Genoa, guariti dal coronavirus altri giocatori: la situazione in #SerieA -