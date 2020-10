Fedez (e Chiara Ferragni) ancora nel mirino del Codacons che vuole rivolgersi alla magistratura: “Se Eleonora Daniele ci darà l’ok procederemo a una denuncia perché…” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sembra aumentare sempre più la querelle tra la conduttrice Eleonora Daniele ed i Ferragnez. Nella sua trasmissione, Storie Italiane, l’ex gieffina aveva criticato duramente Chiara Ferragni ed in suo soccorso era giunto suo marito Fedez. Il rapper aveva replicato alla Daniele, sottolineando come in realtà la moglie si fosse sempre preoccupata per la lotta al Covid, cosa negata dalla conduttrice. Quest’ultima, oggi aveva porto le sue scuse, specificando però di essere stata vittima di bullismo da ieri a causa delle esternazioni di Fedez. Ad intervenire, ora, è stato il Codacons, da sempre contrario a quanto detto o fatto dai Ferragnez. In queste ore, l’associazione ha voluto ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sembra aumentare sempre più la querelle tra la conduttriceed i Ferragnez. Nella sua trasmissione, Storie Italiane, l’ex gieffina aveva criticato duramenteed in suo soccorso era giunto suo marito. Il rapper aveva replicato, sottolineando come in realtà la moglie si fosse sempre preoccupata per la lotta al Covid, cosa negata dconduttrice. Quest’ultima, oggi aveva porto le sue scuse, specificando però di essere stata vittima di bullismo da ieri a causa delle esternazioni di. Ad intervenire, ora, è stato il, da sempre contrario a quanto detto o fatto dai Ferragnez. In queste ore, l’associazione ha voluto ...

