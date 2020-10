Emiliano contro il limite di 30 invitati ai matrimoni: “Festeggiare non è superfluo”. D’accordo anche i rappresentanti del settore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, si schiera contro la scelta del governo di applicare restrizioni più rigide anche ai matrimoni, che limitano a 30 le persone che possono partecipare: “Le Regioni ieri hanno chiesto al governo di salvaguardare una serie di iniziative, in particolare i matrimoni. Si può fare a meno di festeggiare una cresima e per qualcuno potrebbe essere comunque un dolore, ma un matrimonio che non ha un festeggiamento non è una cosa superflua – ha detto il governatore ospite a Porta a Porta su RaiUno – È un elemento fondamentale di un momento decisivo della vita, nel quale due persone si uniscono e hanno bisogno di avere vicino tutte le persone a loro care. Impedirlo è un colpo duro e si poteva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il presidente della regione Puglia, Michele, si schierala scelta del governo di applicare restrizioni più rigideai, che limitano a 30 le persone che possono partecipare: “Le Regioni ieri hanno chiesto al governo di salvaguardare una serie di iniziative, in particolare i. Si può fare a meno di festeggiare una cresima e per qualcuno potrebbe essere comunque un dolore, ma uno che non ha un festeggiamento non è una cosa superflua – ha detto il governatore ospite a Porta a Porta su RaiUno – È un elemento fondamentale di un momento decisivo della vita, nel quale due persone si uniscono e hanno bisogno di avere vicino tutte le persone a loro care. Impedirlo è un colpo duro e si poteva ...

romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Emiliano contro il limite di 30 invitati ai matrimoni: “Festeggiare non è superfluo”. D’accordo anche i rappresentanti… - MPenikas : FQ: Emiliano contro il limite di 30 invitati ai matrimoni: “Festeggiare non è superfluo”. D’accordo anche i rappre… - fattoquotidiano : Emiliano contro il limite di 30 invitati ai matrimoni: “Festeggiare non è superfluo”. D’accordo anche i rappresenta… - SerglocSergio : @DanielaDaffin @gattusdom @legalite952 'avete' Emiliano? Suvvia ho fatto più tweet contro Emiliano che contro la Me… - globalistIT : -