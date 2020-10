Eleonora Daniele: nuove polemiche dopo le scuse a Chiara Ferragni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non si placa la polemica in merito alle frasi pronunciate ieri da Eleonora Daniele, durante una puntata di Storie Italiane, su Chiara Ferragni. Non è piaciuto al pubblico dei social il tentativo di scuse fatto su Twitter ieri dalla Daniele, che molti hanno ritenuto incompleto o inadatto a un vero mea culpa da parte della conduttrice. Eleonora Daniele e l’impegno di Chiara Ferragni sul Covid Il caos era nato nel bel mezzo di una puntata che vedeva ospite Simona Ventura, e durante la quale la Daniele aveva chiesto in studio e alla sua ospite: “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non si placa la polemica in merito alle frasi pronunciate ieri da, durante una puntata di Storie Italiane, su. Non è piaciuto al pubblico dei social il tentativo difatto su Twitter ieri dalla, che molti hanno ritenuto incompleto o inadatto a un vero mea culpa da parte della conduttrice.e l’impegno disul Covid Il caos era nato nel bel mezzo di una puntata che vedeva ospite Simona Ventura, e durante la quale laaveva chiesto in studio e alla sua ospite: “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità ...

