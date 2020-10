Conte: lockdown, faccio il possibile per evitarlo. L’aumento record dei casi di corona virus “non può non preoccupare” Le Regioni hanno la possibilità di introdurre misure restrittive (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Abbiamo predisposto la possibilità per i presidenti di introdurre misure restrittive non appena se ne presenti la necessità. Per quelle di allentamento occorre invece un’intesa con il ministro della Salute”. Lo ha detto Giuseppe Conte in relazione all’ipotesi di un lockdown per la Campania o altre Regioni. Il presidente del Consiglio dice che l’aumento record di contagi “non può non preoccupare e non spingerci a rispettare tutte le regole”. Secondo il capo del governo un aumento consistente dei ricoveri manderebbe in difficoltà il sistema e, riguardo ad un lockdown generalizzato, alla domanda se sia inevitabile, ha risposto “stiamo provando ad ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Abbiamo predisposto la possibilità per i presidenti dinon appena se ne presenti la necessità. Per quelle di allentamento occorre invece un’intesa con il ministro della Salute”. Lo ha detto Giuseppein relazione all’ipotesi di unper la Campania o altre. Il presidente del Consiglio dice che l’aumentodi contagi “non può non preoccupare e non spingerci a rispettare tutte le regole”. Secondo il capo del governo un aumento consistente dei ricoveri manderebbe in difficoltà il sistema e, riguardo ad ungeneralizzato, alla domanda se sia inevitabile, ha risposto “stiamo provando ad ...

