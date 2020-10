Carolina Stramare con il suo sguardo magnetico fa strage di cuori | «Disarmante!»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Miss Italia 2019,, con il suo ultimo post su Instagram ha decisamente migliorato la giornata dei suoi oltre 186 mila followers. La modella ha un fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. Le sue “grazie” esplosive, messe in risalto dall’aderente lingerie bianca, non sono passate inosservate. Che dire? Ogni volta con la sua innata femminilità fadi. Davanti a tanta meraviglia la fantasia dei followers si è letteralmente scatenata. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da una marea di like e commenti. Peri complimenti ogni volta sono infiniti. Leggi anche –> Miss Italia 2019ipnotica sul letto: «Non hai ...