Can Yaman, l'attore di DayDreamer si racconta: «Bello io? Non me ne accorgo neanche» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Can Yaman ha ottenuto un successo internazionale grazie ai i suoi ruoli in diverse serie tv turche. In Italia con la sua interpretazione di Can Divit nella serie DayDreamer: Le ali del sogno ha fatto letteralmente strage di cuori. Il suo incredibile fascino non è passato inosservato. Durante una lunga intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, l'attore ha deciso di raccontare alcune curiosità sulla sua vita, sia pubblica che privata. In particolare ha parlato del suo improvviso "cambio vita" da avvocato ad attore. Un successo quello dell'attore turco del tutto inaspettato. Oggi è il re della soap, ma forse a breve potrebbe conquistare anche il grande schermo.

