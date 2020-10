Calciopoli, la Juventus non si arrende: “Faremo di tutto per riavere quei due scudetti” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Juventus torna a pensare a Calciopoli e soprattutto agli scudetti tolti, quelli relativi al 2004-05 e 2005-06, uno non assegnato e uno finito all'Inter e conosciuto come lo scudetto di cartone.Come riporta calcioefinanza.it, tra gli azionisti che si incontreranno presto nell'Assemblea prevista nelle prossime ore, c'è grande desiderio di riottenere attraverso una lunga battaglia legale, i titoli "andati persi".Juventus: tutto per i due Tricolorecaption id="attachment 742125" align="alignnone" width="392" Juventus (getty images)/captionDa quanto si apprende, alla domanda dell'azionista Danubi in merito alla situazione legata agli scudetti tolti, la Juventus avrebbe risposto: "Abbiamo nel corso degli anni esperito tutte le azioni a tutela della Società per ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Latorna a pensare ae sopratagli scudetti tolti, quelli relativi al 2004-05 e 2005-06, uno non assegnato e uno finito all'Inter e conosciuto come lo scudetto di cartone.Come riporta calcioefinanza.it, tra gli azionisti che si incontreranno presto nell'Assemblea prevista nelle prossime ore, c'è grande desiderio di riottenere attraverso una lunga battaglia legale, i titoli "andati persi".per i due Tricolorecaption id="attachment 742125" align="alignnone" width="392"(getty images)/captionDa quanto si apprende, alla domanda dell'azionista Danubi in merito alla situazione legata agli scudetti tolti, laavrebbe risposto: "Abbiamo nel corso degli anni esperito tutte le azioni a tutela della Società per ...

