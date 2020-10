Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Happy birthday to you, Mister Pd.Come nel calendario personale i compleanni non sono tutti uguali. Taluni li dimentichi o li vuoi dimenticare. Alcuni sono nel cuore anche perché vorresti che sentimenti e cose non finissero mai. Per me le 13 candeline del Pd sono tutto questo.Ho avuto il privilegio di essere tra i 45 fondatori e fondatrici del progetto. Tra loro alcuni, non pochi, hanno scelto strade diverse. Altre e altri che allora non c’erano hanno maturato la scelta dopo. In me “l’idea” evocata dal nome ha retto l’urto di rotture, errori e qualche miseria. Lo so, fin dall’inizio è stato un parto difficile eppure trascinante.Poi certo, c’era chi lo riteneva la scialuppa alla quale aggrapparsi per un ceto politico in affanno, chi lo vedeva come un traguardo già compiuto, chi un autobus da prendere per trampolini ...