Alberto Matano risponde alle accuse di Lorella Cuccarini | “Sono una persona trasparente”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) In un’intervista a Verissimoha raccontato la sua verità su quanto accaduto in Rai, ora è toccato adreView this post on Instagram È uno dei grandi volti dello spettacolo e oggi festeggia con noi i suoi 35 anni di carriera: a #Verissimo✨ @lA … L'articolodi: “Sono unatrasparente” proviene da YesLife.it.

geppy2911 : Staffelli insegue Alberto Matano: “Lorella Cuccarini? Chiedetelo a mia m... - infoitcultura : Alberto Matano, spunta un video dietro le quinte: cos’è successo ieri - infoitcultura : Alberto Matano, spunta un video dietro le quinte: cos’è successo - infoitcultura : La vita in diretta, Alberto Matano racconta: “Insultato un mio collega” - infoitcultura : Tapiro ad Alberto Matano dopo le frasi della Cuccarini: “Le pugnalate? Sono un uomo trasparente” -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

"Siete al limite dell'illegalità". Animi accesi a La Vita in diretta: la "provocazione" di Vittorio Sgarbi, mascherina calata sul viso in ossequio al Dpcm del premier Conte per c ...Alberto Matano, quest’anno è solo a condurre “Vita in diretta”. Dopo la conduzione fallimentare dello scorso anno in tandem con Lorella Cuccarini, quest’anno conduce da solo. L’anno scorso, però, ai t ...