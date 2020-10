4 scenari per l’epidemia di Covid-19 in Italia: da piccole chiusure al lockdown (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (foto: Panuwat Dangsungnoen/EyeEm via Getty Images)Non è facile fare previsioni su come evolverà l’epidemia di Covid-19 in Italia. E sappiamo che i modelli epidemiologici e statistici si basano su ipotesi e parametri che possono contenere errori dovuti al fatto che non tutto si può prevedere. Se non siamo in grado di dire come andrà, si possono però ipotizzare diversi sviluppi della pandemia e i corrispondenti interventi necessari per contenere il contagio. È quanto hanno fatto gli esperti del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con altre istituzioni: hanno descritto, in un documento pubblicato sul sito dell’Iss, 4 possibili scenari per il periodo autunnale e invernale e le strategie per contrastare il coronavirus. Si ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (foto: Panuwat Dangsungnoen/EyeEm via Getty Images)Non è facile fare previsioni su come evolverà l’epidemia di-19 in. E sappiamo che i modelli epidemiologici e statistici si basano su ipotesi e parametri che possono contenere errori dovuti al fatto che non tutto si può prevedere. Se non siamo in grado di dire come andrà, si possono però ipotizzare diversi sviluppi della pandemia e i corrispondenti interventi necessari per contenere il contagio. È quanto hanno fatto gli esperti del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con altre istituzioni: hanno descritto, in un documento pubblicato sul sito dell’Iss, 4 possibiliper il periodo autunnale e invernale e le strategie per contrastare il coronavirus. Si ...

