Una fetta di torta e una tazza di tè con il capo della Gestapo

È un mese che ti tengono in cella. Sei un pilota americano di alto livello, e ti prepari al peggio. I media e il comando ti hanno raccontato e mostrato nei dettagli cosa sono gli interrogatori della Gestapo. Forse hai anche sentito testimonianze degli orrori, delle torture e delle privazioni a cui sono sottoposti i prigionieri. Tu hai, in effetti, informazioni importanti. Tattiche e segreti militari che, nelle mani nemiche, causerebbero un sacco di morti tra i tuoi. Sei chiuso in una cella di un metro per due e aspetti. Attorno senti urla, pianti, odori e suoni ben poco rassicuranti. Sei terrorizzato all'idea di soffrire, ma anche di tradire i tuoi compagni, il tuo popolo e alla fine, la tua famiglia. Dopo tre giorni si apre la porta; tre ufficiali delle SS ti guardano molto, molto male, ...

