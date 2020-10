' Troppo pochi' | Gimbe boccia il Governo sui tamponi

(Di martedì 13 ottobre 2020) Irestano il tallone d'Achilledella strategia italiana per frenare la seconda ondata. Se ne fanno, con differenzemarcate da Regione a Regione: una conseguenza del mancato ...

HuffPostItalia : Gimbe boccia il Governo sui tamponi: 'Troppo pochi, sono il nostro tallone d'Achille' - markgmm : RT @HuffPostItalia: Gimbe boccia il Governo sui tamponi: 'Troppo pochi, sono il nostro tallone d'Achille' - Miti_Vigliero : Fondazione @GIMBE boccia il Governo sui tamponi: 'Troppo pochi, sono il nostro tallone d'Achille' - bioccolo : RT @gio54573262: @bioccolo Aggiungo:1 su 4 tamponi positivi su nuovi testati in Liguria. Contro una media nazionale di meno di 1 su 10. Tro… - gio54573262 : @bioccolo Aggiungo:1 su 4 tamponi positivi su nuovi testati in Liguria. Contro una media nazionale di meno di 1 su… -

Un 25enne del Nevada si è ammalato di Covid-19 due volte nel giro di pochi mesi, e la seconda volta con sintomi più gravi. Il caso è stato oggetto di studio e un articolo ...