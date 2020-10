Torino, Appendino non si ricandiderà “Decisione dolorosa” (Di martedì 13 ottobre 2020) Torino (ITALPRESS) – Chiara Appendino non si ricandiderà a sindaco di Torino, a differenza di quanto deciso da Virginia Raggi a Roma.“Ho preso una decisione, non nego, molto dolorosa, ma necessaria: dopo aver a lungo riflettuto, ho deciso di fare un passo di lato.Non correrò, dunque, nuovamente per la carica di sindaca”, ha annunciato in un lungo post su Facebook. “Io ci sono, e continuerò a esserci, per servire la città che amo. Il mio auspicio è che, per il bene della città, con, il dovuto senso di responsabilità, ognuno sappia mettere da parte gli interessi personali e di bottega. C'è in gioco il futuro di Torino – spiega Appendino -. Ancor più in un momento delicato come quello dell'emergenza Covid-19: la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Chiaranon si ricandiderà a sindaco di, a differenza di quanto deciso da Virginia Raggi a Roma.“Ho preso una decisione, non nego, molto dolorosa, ma necessaria: dopo aver a lungo riflettuto, ho deciso di fare un passo di lato.Non correrò, dunque, nuovamente per la carica di sindaca”, ha annunciato in un lungo post su Facebook. “Io ci sono, e continuerò a esserci, per servire la città che amo. Il mio auspicio è che, per il bene della città, con, il dovuto senso di responsabilità, ognuno sappia mettere da parte gli interessi personali e di bottega. C'è in gioco il futuro di– spiega-. Ancor più in un momento delicato come quello dell'emergenza Covid-19: la ...

