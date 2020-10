“The Others”: curiosità sul remake in arrivo! (Di martedì 13 ottobre 2020) Nicole Kidman nel cult “The Others” prossimamente il remake-photo credits: web“The Others” è il titolo del cult horror psicologico che è stato diretto nel 2001 da Alejandro Amenabar. Il film vede protagonista l’attrice premio Oscar Nicole Kidman. La donna recitava nei panni di una giovane madre, Grace Stewart. Una scena dell’horror movie-photo credits: web“The Others”, la storia La protagonista si trova rinchiusa nel 1945, all’interno di una grande casa con i suoi figli e in attesa del ritorno del marito dalla guerra. I figli, Anne e Nicolas, soffrono di una strana malattia, chiamata xeroderma pigmentoso, che non gli permette di vedere la luce del giorno. “The Others” segue il successo all’epoca di grandi cult, come nel caso de “Il Sesto Senso”. La costruzione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Nicole Kidman nel cult “The Others” prossimamente il-photo credits: web“The Others” è il titolo del cult horror psicologico che è stato diretto nel 2001 da Alejandro Amenabar. Il film vede protagonista l’attrice premio Oscar Nicole Kidman. La donna recitava nei panni di una giovane madre, Grace Stewart. Una scena dell’horror movie-photo credits: web“The Others”, la storia La protagonista si trova rinchiusa nel 1945, all’interno di una grande casa con i suoi figli e in attesa del ritorno del marito dalla guerra. I figli, Anne e Nicolas, soffrono di una strana malattia, chiamata xeroderma pigmentoso, che non gli permette di vedere la luce del giorno. “The Others” segue il successo all’epoca di grandi cult, come nel caso de “Il Sesto Senso”. La costruzione ...

leganerd : The Others: Universal svilupperà il remake del film con Nicole Kidman ? - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Quale attrice prenderà il posto di Nicole? #TheOthers #NicoleKidman #Horror - ParamountItalia : Quale attrice prenderà il posto di Nicole? #TheOthers #NicoleKidman #Horror - LongTakeIt : #TheOthers: sarà la #Universal a realizzare il remake del film con #NicoleKidman ?? - cinefilosit : The Others: il remake entra in sviluppo, Universal alla produzione #ILoveCinefilos -