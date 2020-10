Stadio della Roma, Vitek acquista i terreni: via libera di Unicredit (Di martedì 13 ottobre 2020) Un nuovo, importante capitolo nell’epopea Stadio della Roma. Come riporta Il Tempo, il consiglio di amministrazione di Unicredit, riunitosi questo pomeriggio a partire dalle 15, ha approvato l’intesa con Radovan Vitek che riguarda Parsitalia, Capital Dev e Eurnova, società che ha in mano i terreni del futuro Stadio della Roma di Tor di Valle. Una notizia che può riguardare da vicino anche il club giallorosso e il futuro dell’impianto di Tor di Valle, visto che – come precisa il quotidiano Romano – con questo accordo esce definitivamente di scena Luca Parnasi. Proprio l’uscita di scena dell’imprenditore Romano può rappresentare un fattore ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Un nuovo, importante capitolo nell’epopea. Come riporta Il Tempo, il consiglio di amministrazione di, riunitosi questo pomeriggio a partire dalle 15, ha approvato l’intesa con Radovanche riguarda Parsitalia, Capital Dev e Eurnova, società che ha in mano idel futurodi Tor di Valle. Una notizia che può riguardare da vicino anche il club giallorosso e il futuro dell’impianto di Tor di Valle, visto che – come precisa il quotidianono – con questo accordo esce definitivamente di scena Luca Parnasi. Proprio l’uscita di scena dell’imprenditoreno può rappresentare un fattore ...

