Spaccio di droga | un avellinese arrestato a Roma

(Di martedì 13 ottobre 2020)di: denunciato un trentenne 1 ottobre 2020 Un 34enne di Avellino D.R.M. , è stato tratto in arresto dopo un controllo in via Tiburtina a, dagli agenti di Poliziadel II distretto '...

matteosalvinimi : Tutta la mia solidarietà e il mio abbraccio al grande @brumottistar brutalmente aggredito a Roma mentre, dopo le se… - matteosalvinimi : #Salvini: non si combatte lo spaccio di droga e la violenza con il DASPO, servono le manette. #portaaporta - _Carabinieri_ : Roma: #Carabinieri passano al setaccio le piazze di spaccio della Capitale. Sequestrato circa mezzo kg di droga tra… - Golfonetwork : Salerno: arrestati due ventenni per spaccio di droga - GiorgioAntonel1 : RT @AngeloTofalo: Armi, munizioni e spaccio di droga: stanati dalla @GDF nel Salernitano. Ringrazio tutti i militari del Comando Provincial… -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio droga

Sky Tg24

Roma, 13 ott 11:00 - (Agenzia Nova) - Sono oltre 60 i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Salerno impegnati nell'esecuzione, nell'Agro-nocerino sarnese... (Ren) ...Per una 29enne di origini romene, ritenuta la persona in possesso della droga, è così scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: per lei sono stati disposti gli arresti ...