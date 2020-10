Smartworking | la rivincita del loungewear

Leggi su vanityfair

(Di martedì 13 ottobre 2020) La quarantena, mesi fa, ci ha colti alla sprovvista, obbligandoci ad arrangiarci un po’ con quello che avevamo nell’armadio. Ma, in questa rinnovata fase di smartworking che ci apprestiamo ad affrontare, non ripeteremo lo stesso errore perché se all’inizio lavorare in pigiama dalla cucina di casa è stato piacevole, alla lunga ha rivelato i suoi aspetti più deprimenti. Non eravamo preparati ad affrontare con stile il lockdown, a differenza delle celebrities che, persino nei momenti più impensabili, sono riuscite a lanciare nuove tendenze e fare della tuta da palestra l’outfit più ammirato e copiato. E quando persino Anna Wintour si è mostrata alla scrivania del salotto con un paio di track pants è diventato chiaro a tutti che si trattava di ben più di una moda passeggera. Negli ultimi mesi, infatti, ogni brand, anche i più sofisticati e insospettabili, hanno aggiunto una nuova categoria alla loro già vasta gamma di prodotti: quella del cosiddetto loungewear, che potremmo tradurre – con buona approssimazione ma ottima chiarezza – in «abbigliamento da casa». Star come Kendall Jenner sono passate in un batter d’occhio dagli abiti da sera più glamour ai coordinati comodi in cotone, facendo così impennare la richiesta di questa particolare tipologia di abbigliamento.