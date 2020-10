Roma, problemi con il pagamento della corsa in Taxi: una cliente ruba la borsa alla tassista, un altro prende a sassate la vettura (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ successo nel pomeriggio di ieri a Largo Sperlonga. Una tassista, una ragazza di 30 anni, a bordo della sua autovettura, ha prelevato tre persone, due donne ed un uomo, a Corso Francia. Al momento del pagamento, che doveva avvenire a Largo Sperlonga al termine della corsa, tuttavia, è nata una discussione. Leggi anche: Roma, pensa di essere un Samurai: spada in mano distrugge i vetri di 26 auto parcheggiate I tre, infatti, volevano pagare con il pos nelle loro mani; la tassista, invece, contraria, voleva mantenere il pos nella sua disponibilità e chiedeva il bancomat ai tre. La lite animata si è ben presto trasformata in un mancato pagamento ed in un successivo tentativo di rapina. Mentre infatti una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ successo nel pomeriggio di ieri a Largo Sperlonga. Una, una ragazza di 30 anni, a bordosua auto, ha prelevato tre persone, due donne ed un uomo, a Corso Francia. Al momento del, che doveva avvenire a Largo Sperlonga al termine, tuttavia, è nata una discussione. Leggi anche:, pensa di essere un Samurai: spada in mano distrugge i vetri di 26 auto parcheggiate I tre, infatti, volevano pagare con il pos nelle loro mani; la, invece, contraria, voleva mantenere il pos nella sua disponibilità e chiedeva il bancomat ai tre. La lite animata si è ben presto trasformata in un mancatoed in un successivo tentativo di rapina. Mentre infatti una ...

