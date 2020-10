Puglia, vaccini antinfluenzali: in arrivo 1,3 mln di dosi, al via la consegna. La tabella (Di martedì 13 ottobre 2020) BARI - Il dipartimento Politiche della Salute della Regione Puglia comunica che le Asl hanno provveduto ad emettere gli ordinativi per l'acquisto di circa 1.300.000 dosi di vaccino, destinate ai ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 13 ottobre 2020) BARI - Il dipartimento Politiche della Salute della Regionecomunica che le Asl hanno provveduto ad emettere gli ordinativi per l'acquisto di circa 1.300.000di vaccino, destinate ai ...

LaGazzettaWeb : Puglia, vaccini antinfluenzali: in arrivo 1,3 mln di dosi, al via la consegna - AssoCare : Vaccinazione antinfluenzale, l’OPI di Bari ad Emiliano e Montanaro: “Non vi è alcun obbligo per i sanitari il Dipar… - AssoCare : Vaccinazione antinfluenzale, l’OPI di Bari ad Emiliano e Montanaro: “Non vi è alcun obbligo per i sanitari il Dipar… - Dixy62553861 : RT @IlMattinoFoggia: #Vaccini contro l' #influenza , in #Puglia slitta la consegna alle farmacie: saranno disponibili per fine ottobre htt… - Borderline_24 : Puglia, i #Vaccini antinfluenzali ancora introvabili in farmacia: 'Almeno altri 10 giorni di attesa'… -