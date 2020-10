Omicidio Luca Sacchi | c’è un nuovo indagato a un anno dal delitto (Di martedì 13 ottobre 2020) Gli inquirenti mostrano un video con quattro persone coinvolte nell’Omicidio Luca Sacchi. Le immagini mostrano un potenziale quinto responsabile. È trascorso un anno dall’Omicidio Luca Sacchi, con il giovane ucciso da un colpo di pistola sparato da distanza ravvicinata nel quartiere San Basilio di Roma. Con lui c’era la fidanzata Anastasiya Kylemnyk, alla presenza di … L'articolo Omicidio Luca Sacchi c’è un nuovo indagato a un anno dal delitto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 13 ottobre 2020) Gli inquirenti mostrano un video con quattro persone coinvolte nell’. Le immagini mostrano un potenziale quinto responsabile. È trascorso undall’, con il giovane ucciso da un colpo di pistola sparato da distanza ravvicinata nel quartiere San Basilio di Roma. Con lui c’era la fidanzata Anastasiya Kylemnyk, alla presenza di … L'articoloc’è una undalè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

