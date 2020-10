Nuovo Dpcm: vietate le feste all’aperto e al chiuso, ok a cerimonie con massimo 30 partecipanti (Di martedì 13 ottobre 2020) “Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti”. Lo si legge nella bozza del Nuovo Dpcm aggiornato a dopo l’incontro tra il premier Conte e i capi delegazione, per quanto riguarda la stretta alle feste pubbliche e private all’aperto e al chiuso: “Nelle abitazioni private, è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) “Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al. Sonolein tutti i luoghi ale all’aperto. Leconseguenti allecivili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti”. Lo si legge nella bozza delaggiornato a dopo l’incontro tra il premier Conte e i capi delegazione, per quanto riguarda la stretta allepubbliche e private all’aperto e al: “Nelle abitazioni private, è comunque fortemente raccomandato di evitaree di ricevere persone non ...

borghi_claudio : Lega, Borghi: nuovo Dpcm? Troppa leggerezza nel valutare le ripercussioni economiche: - fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24, feste in casa con massimo 6 persone, stop a calcetto. Ec… - MediasetTgcom24 : Covid: firmato il nuovo Dpcm, misure valide per 30 giorni #covid - cri_verde : RT @Lanternaweb: +++ DIRETTA - #Covid19, #Conte illustra le misure restrittive del nuovo #Dpcm +++ - rrico_e : RT @MinistroEconom1: È doveroso riconoscere al nostro Premier d'aver previsto nel nuovo DPCM eccezionali misure restrittive non per fini mi… -