Nuovo Dpcm, locali chiusi alle 24 e divieto di sostare all’entrata dalle 21 (Di martedì 13 ottobre 2020) “I locali (ristoranti, pasticcerie e bar) chiuderanno alle 24, dalle 21 si potrà solo consumare ai tavoli o da asporto e non in piedi davanti al locali”. Lo si legge nella bozza del Nuovo Dpcm aggiornata all’incontro tra il premier Conte e i capi delegazione. locali dunque chiusi a mezzanotte, ma già tre ore prima rispetto alla deadline sarà vietato sostare in piedi davanti all’entrata e si concederà soltanto di sedersi ai tavoli o prelevare cibo e bevande da asporto. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) “I(ristoranti, pasticcerie e bar) chiuderanno24, d21 si potrà solo consumare ai tavoli o da asporto e non in piedi davanti al”. Lo si legge nella bozza delaggiornata all’incontro tra il premier Conte e i capi delegazione.dunquea mezzanotte, ma già tre ore prima rispetto alla deadline sarà vietatoin piedi davanti all’entrata e si concederà soltanto di sedersi ai tavoli o prelevare cibo e bevande da asporto.

borghi_claudio : Lega, Borghi: nuovo Dpcm? Troppa leggerezza nel valutare le ripercussioni economiche: - fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24, feste in casa con massimo 6 persone, stop a calcetto. Ec… - MediasetTgcom24 : Covid: firmato il nuovo Dpcm, misure valide per 30 giorni #covid - Cristian_FF_79 : RT @Danilo_Sant65: La domanda sorge spontanea:se l'emergenza #covidioti è stata prorogata fino al 31 gennaio 2020,perché ultimo #DPCM dura… - Lupo1960 : Ennesima conferenza stampa in diretta di @GiuseppeConteIT per dirci che con il nuovo DPCM “chiediamo altri sacrific… -