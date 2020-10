Matilde Brandi scatena il panico al GFVip | i suoi compagni non apprezzano

trash_italiano : Possiamo televotare le amiche di Matilde Brandi? #GFVIP - trash_italiano : Come immagino le amiche di Matilde Brandi. #GFVIP - RB10_88 : RT @itsaurora____: GUENDA ASFALTA MATILDE BRANDI. OLIO SU TELA. #gfvip - zayvnarms : Secondo Matilde nonsipuòparlaredisesso Brandi è scandaloso che una donna di 60 anni faccia Sailor Moon ma non il fa… - sherazadswift : RT @rosesofjun: L'omofobia della Brandi: 'Lui sta con Guenda, Stefania e MRT perché gli fanno essere quello che é. Le sfilate, indossare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Matilde Brandi

Colazione molto agitata nella Casa, a partire dal fatto che Matilde si presenta a tavola in accappatoio e visibilmente sconvolta, per quanto non sia chiaro agli altri se si tratti di rabbia o tristezz ...1Dopo la lite in diretta al Grande Fratello Vip 5, Matilde Brandi sparla di Maria Teresa Ruta, lei però ascolta tutto e sbotta, svelando un retroscena inedito Non si sta di certo risparmiando in ...