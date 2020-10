Malattia inspiegabile in un volontario | Johnson and Johnson ferma studi sul vaccino

Leggi su newsmondo

(Di martedì 13 ottobre 2020) Coronavirus,andsospende glisulcontro il Covid dopo unarintracciata in un. Al soggetto era stato somministrato il farmaco.sospende momentaneamente glisulcontro il coronavirus. La decisione è stata assunta dopo che in un paziente è stata registrata una. Si tratta di una battuta di arresto per la multinazionale in corsa per la produzione di un. Coronavirus,& ...